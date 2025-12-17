Mimmo Cugini ha parlato della Supercoppa e ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 23:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato della Supercoppa e ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter.

"Il Bologna è sicuramente l'outsider, ma è una squadra che nelle coppe si esalta. Inoltre è quella che ha meno da perdere delle quattro. Per il Napoli la vedo più come un fastidio e non credo che a Conte interessi troppo. L'Inter invece è quella che sta un pochino meglio ed è la squadra che ha più voglia di vincere, dato che nel 2025 finora non ha alzato alcun trofeo. Infine c'è il Milan, che è il grande miracolo di questo inizio di stagione. È vero che non gioca le coppe, ma il percorso finora è stato eccezionale. Questa competizione mi sembra perfetta per la struttura dei rossoneri, dato che negli scontri diretti ha fatto benissimo fino a questo momento. Per la finale penso ci saranno nerazzurri e rossoneri, poi si vedrà".

"L'Inter negli ultimi tempi mi è sembrata in crescita, posto che per gli organici migliori li hanno proprio i nerazzurri e il Napoli. Il vero exploit lo sta facendo il Milan, che potrebbe anche puntare allo scudetto, a patto che a gennaio arrivi un attaccante in grado di segnare e un difensore di livello. L'organico dei rossoneri è ai minimi termini. Tornando al Napoli comunque, se dovesse recuperare i giocatori più importanti come Anguissa, può assolutamente rientrare. Il percorso di Gasperini a Roma invece ci ha mostrato una squadra che piano piano è cresciuta sul piano del gioco. Ad ogni modo tutte queste squadre hanno delle imperfezioni e molto potrebbe essere deciso dagli investimenti a Gennaio".

