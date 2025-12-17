Inter cooperativa del gol, Lautaro da record: le statistiche verso il Bologna

L'Inter si prepara a sfidare il Bologna nella semifinale della EA Sports FC Supercup 2025/26: i nerazzurri scenderanno in campo alle 20:00

Marco Macca Redattore 17 dicembre - 23:00

L'Inter si prepara a sfidare il Bologna nella semifinale della EA Sports FC Supercup 2025/26: i nerazzurri scenderanno in campo alle 20:00 CET (22:00 ora dell'Arabia Saudita, AST) di venerdì 19 dicembre all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in quello che sarà il primo incrocio tra le due squadre nella storia della competizione.

BOLOGNA-INTER | I PRECEDENTI — Bologna e Inter si sono affrontate 182 volte tra tutte le competizioni. I nerazzurri hanno vinto 90 precedenti, contro 52 successi emiliani e 40 pareggi che completano il bilancio: l’Inter è la squadra che ha segnato più gol contro il Bologna tra tutte le competizioni dal 1929/30 ad oggi (288 reti). Considerando tutte le competizioni il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro l’Inter (3V, 2N); 11 i successi nerazzurri nelle 16 precedenti gare ufficiali contro gli emiliani (2N, 3P).

Bologna e Inter si sfideranno in campo neutro per la seconda volta nella loro storia tra tutte le competizioni, dopo lo spareggio per assegnare lo Scudetto della Serie A 1963/64: in quel caso all'Olimpico di Roma si imposero i rossoblù per 2-0 (autorete di Facchetti e gol di Nielsen), conquistando il più recente dei sette titoli vinti dai felsinei nella massima serie.

LE STATS NERAZZURRE — L’Inter prenderà parte alla Supercoppa Italiana per la 14ª volta nella sua storia e arriva alla sfida da prima in classifica in Campionato con 33 punti conquistati dopo 14 giornate. Nel 2025 i nerazzurri hanno vinto 38 partite considerando tutte le competizioni: hanno fatto meglio soltanto nel 2023 (39 successi) e nel 2005 (40). La formazione di Chivu inoltre, è il miglior attacco della Serie A con 34 gol segnati e, insieme al Bologna, è la squadra che ha segnato più gol tra tutte le competizioni 2025/26 (escluso il Mondiale per Club) -51 i nerazzurri e 34 i rossoblù-. Per quanto riguarda la difesa, l'Inter è la squadra di Serie A che ha collezionato il maggior numero di clean sheet tra tutte le competizioni da inizio agosto: 10 – allargando il discorso alle squadre dei maggiori cinque campionati europei, solo Arsenal (15), Lione (13) e Crystal Palace (12) ne hanno collezionati più dei nerazzurri nel periodo.

LAUTARO DA RECORD — Nessun giocatore ha segnato più reti di Lautaro Martínez (quattro, al pari di Dybala) nella Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo in Italia (2018/19), l'attaccante nerazzurro è uno dei due giocatori ad avere sia segnato che fornito assist in più match differenti in tutte le competizioni: 19, compresa la sfida nell'ultimo turno di campionato sul campo del Genoa. Inoltre, il capitano è l’unico giocatore ad essere riuscito ad andare a bersaglio in quattro differenti edizioni della Supercoppa Italiana (un gol in ciascuna delle ultime quattro) e ha già trovato la rete contro tre avversarie differenti nel torneo, anche questo un record nella storia della competizione.

Contro il Bologna, l'attaccante argentino ha alternato un match a bersaglio ed uno a secco nelle più recenti otto sfide (quattro gol in totale), mancando l’appuntamento con il gol nel confronto più recente (il 20 aprile scorso in Serie A).

INTER COOPERATIVA DEL GOL — L’Inter è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di calciatori diversi nella storia della Supercoppa Italiana: 23, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro club che abbia mai partecipato al torneo. I nerazzurri si sono confermati una cooperativa del gol anche nella Serie A 2025/26, con 13 giocatori che hanno segnato almeno una rete. Tanti gol, protagonisti e un lavoro intenso sulle fasce che trova nel Bologna un valido sfidante: sia gli emiliani che i nerazzurro sono, infatti, le squadre di Serie A che vantano più cross su azione riusciti tra tutte le competizioni 2025/26 (Mondiale per Club escluso) – 94 i rossoblù e 90 i nerazzurri.

Hakan Çalhanoglu ha preso parte a sette reti tra tutte le competizioni contro il Bologna (3G+4A): da inizio 2025, il centrocampista turco è il giocatore di Serie A che ha segnato più reti da fuori area tra tutte le competizioni: sei, una in più rispetto a tutte quelle realizzate dalla distanza dal Bologna in quest’anno solare (cinque).

L’unica marcatura multipla in carriera realizzata da Federico Dimarco in Serie A è arrivata proprio contro il Bologna: doppietta nel 6-1 per i nerazzurri del 9 novembre 2022 al Meazza.

Federico Dimarco e Nicolò Barella sono due dei tre giocatori che hanno creato il maggior numero di occasioni per i propri compagni in questa Serie A: 40 il centrocampista e 36 l’esterno (al pari di Aarón Martín);

La prima rete lontano da casa di Yann Bisseck con la maglia dell’Inter è arrivata proprio contro il Bologna: gol decisivo per il successo esterno nerazzurro in campionato (1-0), il 9 marzo 2024.

Ange-Yoan Bonny (classe 2003 – un gol contro il Bologna in Serie A, il 22 febbraio scorso con il Parma) è uno dei soli cinque attaccanti nati dal 2003 in avanti a vantare almeno tre gol e almeno tre assist nei maggiori cinque campionati europei 2025/36 (4G+3A), assieme a Lamine Yamal, Kenan Yildiz, Giovane e Karl Eyong.

Anche Piotr Zielinski ha già segnato contro il Bologna in Serie A: gol del definitivo 3-0 nel match del 10 settembre 2017, quando vestiva la maglia del Napoli.

Stefan de Vrij (otto) è vicino ad eguagliare Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi nove) al primo posto dei giocatori con più presenze nella Supercoppa Italiana.