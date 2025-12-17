"Le due semifinaliste sconfitte avranno due milioni a testa, chi va avanti vince ancora di più parliamo di 8-9 milioni. Parliamo di un montepremi di 26 milioni, la formula precedente valeva circa 7 milioni. Gli emirati arabi stanno cercando di diversificare la propria economia investendo sullo sport, vogliono rendere più moderna la società araba, concedendo una quota del modello occidentale dai un’opportunità ai giovani che vivono lì.

Il calcio è un tassello di questo grandissimo progetto molto criticato, ma tanto ambizioso. Per l’Italia è importante perché il mercato del golfo è molto ricco.

Nel 2030 avremo un Mondiale di calcio intercontinentale con Spagna, Portogallo e Marocco, per la finale è sfida tra Spagna e Marocco con un grande vantaggio per gli spagnoli grazie al Bernabeu. Il mercato del Napoli è a rischio, bisogna fare delle cessioni, il fatto di non aver fatto le coppe europee nella passata stagione ha influito"