Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del mercato della Roma: “Probabilmente la strategia era quella di vendere Koné, ecco perché il primo acquisto è stato El Aynaoui che giocherà pochissimo.
Non avrei speso 30 milioni per un terzino destro in questa situazione. La speranza è che Ferguson trovi la chiave e che Dybala e Soulé facciano tanti gol. Non è facile arrivare quarti".
