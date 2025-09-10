FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del mercato della Roma
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del mercato della Roma: “Probabilmente la strategia era quella di vendere Koné, ecco perché il primo acquisto è stato El Aynaoui che giocherà pochissimo.

Non avrei speso 30 milioni per un terzino destro in questa situazione. La speranza è che Ferguson trovi la chiave e che Dybala e Soulé facciano tanti gol. Non è facile arrivare quarti".

