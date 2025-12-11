FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cugini: “Inter? Limiti c’erano anche negli scorsi anni, ora vengono alla luce perché…”

ultimora

Cugini: “Inter? Limiti c’erano anche negli scorsi anni, ora vengono alla luce perché…”

Inter Chivu
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini analizza questa prima parte di stagione dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini analizza questa prima parte di stagione dell'Inter. Il giornalista si concentra sulla difficoltà della squadra di Chivu nei big match. "Credo sia un difetto di personalità di squadra e dei singoli nei momenti decisivi delle partite".

Inter Lautaro
Getty Images

"Ho visto Thuram al di sotto delle sue capacità, anche Lautaro, così come Dimarco. Oltre al fatto che credo che i limiti c'erano anche gli anni scorsi ma erano mascherati dal grande gioco. Quest'anno vengono alla luce perché c'è un gioco più diretto che spesso non riesce".

Leggi anche
Cassano: “Rigore Liverpool che schifo! Ma delusione Inter e a Bastoni e Thuram voglio...
Rampulla: “Inter-Liverpool? Non era rigore, ma Bastoni ha fatto una stupidaggine. Sai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA