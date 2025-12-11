Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini analizza questa prima parte di stagione dell'Inter. Il giornalista si concentra sulla difficoltà della squadra di Chivu nei big match. "Credo sia un difetto di personalità di squadra e dei singoli nei momenti decisivi delle partite".

"Ho visto Thuram al di sotto delle sue capacità, anche Lautaro, così come Dimarco. Oltre al fatto che credo che i limiti c'erano anche gli anni scorsi ma erano mascherati dal grande gioco. Quest'anno vengono alla luce perché c'è un gioco più diretto che spesso non riesce".