Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. L'ex portiere della Juve ha commentato anche il discusso rigore assegnato ai Reds per una leggera trattenuta di Bastoni su Wirtz.
"Bisogna essere critici. Bastoni sa benissimo che ha fatto una stupidaggine, non era rigore per me, però sei dentro l'area e sai cosa succede oggi, perché strattonare in quel modo? Quel rigore ci sarebbe ogni calcio d'angolo, perché ci si tiene sempre".
