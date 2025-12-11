FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Rampulla: “Inter-Liverpool? Non era rigore, ma Bastoni ha fatto una stupidaggine. Sai cosa…”

ultimora

Rampulla: “Inter-Liverpool? Non era rigore, ma Bastoni ha fatto una stupidaggine. Sai cosa…”

Rampulla: “Inter-Liverpool? Non era rigore, ma Bastoni ha fatto una stupidaggine. Sai cosa…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Rampulla: “Inter-Liverpool? Non era rigore, ma Bastoni ha fatto una stupidaggine. Sai cosa…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla è tornato sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. L'ex portiere della Juve ha commentato anche il discusso rigore assegnato ai Reds per una leggera trattenuta di Bastoni su Wirtz.

Inter Lautaro
Getty Images

"Bisogna essere critici. Bastoni sa benissimo che ha fatto una stupidaggine, non era rigore per me, però sei dentro l'area e sai cosa succede oggi, perché strattonare in quel modo? Quel rigore ci sarebbe ogni calcio d'angolo, perché ci si tiene sempre".

(TMW Radio)

Leggi anche
Ventola: “Liverpool? Ai punti meritava l’Inter, ma non si è vista una bella...
Ruggeri: “Inter è quella di sempre. Può battere chiunque e perdere con chiunque. Ogni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA