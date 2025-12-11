Antonio Cassano, ex calciatore, è tornato così sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League, soffermandosi anche sul calcio di rigore

Marco Astori Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 22:02)

A Viva el Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, è tornato così sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League, soffermandosi anche sul calcio di rigore assurdo concesso ai Reds: "Se il VAR lo chiama, vuol dire che sta facendo notare all'arbitro che ha fatto un errore: poi decide lui. Ma non chiamarlo! La partita? Non mi è piaciuta: do più attenuanti al Liverpool, che è in grande difficoltà in campionato, ha il caso Salah, aveva fuori Kerkez, Gakpo, Frimpong, ha giocato con due attaccanti scandalosi e inguardabili e il giocatore che hanno pagato di più era in panchina.

E' venuto a fare una partita di umiltà e rispetto. La partita dell'Inter non mi è piaciuta assolutamente, zero: poche idee, poca personalità di attaccare in tanti. L'Inter doveva rischiare. Il Liverpool difendeva sulla trequarti da fermi: ho visto un'Inter lenta, con poca qualità e poca personalità. Dovevi partire pronti via e attaccarli facendoli impaurire. Il rigore è uno scandalo e uno schifo: però se nell'area dell'Inter cade una merda su chi cade? Su Bastoni. Ma lascialo stare, cosa vai a fare un'ingenuità del genere.

Non è rigore mai, è da prendere arbitro e VAR e mandarli due anni in vacanza: ma che ingenuità è questa? Cosa vai a tirare? Se cade una merda nell'area dell'Inter cade su Bastoni. E' stata un'ingenuità da 0-0, ma ci vuole più attenzione. In campionato l'Inter è devastante ma poi quando va ad incontrare certe partite fa tanta fatica: mi aspettavo di più, non ha fatto nulla. Thuram fa la differenza perché lo marcano quelli che dormono: poi quando affronti certe squadre è complicato. Sono più deluso dall'Inter che dal Liverpool".