Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Per il giornalista il calo dei nerazzurri è coinciso con la sconfitta in Champions contro il Bodo.
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fcinter1908 ultimora Cugini: “Inter? Il ko col Bodo è l’inizio di tutto. E poi c’è la sindrome da Inter che fa…”
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Cugini: “Inter? Il ko col Bodo è l’inizio di tutto. E poi c’è la sindrome da Inter che fa…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter
"Il ko col Bodo è l'inizio di tutto. C'è stato uno choc dopo l'eliminazione dalla Champions. Poi c'è anche un calo fisico indiscutibile e la mancanza di leader veri. L'unico è Lautaro. E poi c'è la sindrome da Inter, che fa diventare drammatiche alcune cose. Ogni tanto vengono fuori delle scorie e servirebbe un allenatore più esperto".
(TMW Radio)
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