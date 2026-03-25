Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter . Per il giornalista il calo dei nerazzurri è coinciso con la sconfitta in Champions contro il Bodo.

"Il ko col Bodo è l'inizio di tutto. C'è stato uno choc dopo l'eliminazione dalla Champions. Poi c'è anche un calo fisico indiscutibile e la mancanza di leader veri. L'unico è Lautaro. E poi c'è la sindrome da Inter, che fa diventare drammatiche alcune cose. Ogni tanto vengono fuori delle scorie e servirebbe un allenatore più esperto".