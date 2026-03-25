FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cugini: “Inter? Il ko col Bodo è l’inizio di tutto. E poi c’è la sindrome da Inter che fa…”

ultimora

Cugini: “Inter? Il ko col Bodo è l’inizio di tutto. E poi c’è la sindrome da Inter che fa…”

Cugini: “Inter? Il ko col Bodo è l’inizio di tutto. E poi c’è la sindrome da Inter che fa…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Per il giornalista il calo dei nerazzurri è coinciso con la sconfitta in Champions contro il Bodo.

Cugini: “Inter? Il ko col Bodo è l’inizio di tutto. E poi c’è la sindrome da Inter che fa…”- immagine 2
Getty Images

"Il ko col Bodo è l'inizio di tutto. C'è stato uno choc dopo l'eliminazione dalla Champions. Poi c'è anche un calo fisico indiscutibile e la mancanza di leader veri. L'unico è Lautaro. E poi c'è la sindrome da Inter, che fa diventare drammatiche alcune cose. Ogni tanto vengono fuori delle scorie e servirebbe un allenatore più esperto".

(TMW Radio)

Leggi anche
De Biasi: “Qualcosa nell’Inter si è incrinato. Fino a 3-4 giornate fa…”
Bonolis: “All’Inter accaduti fatti strani. Il Milan ha un culo impressionante”

© RIPRODUZIONE RISERVATA