De Biasi: “Qualcosa nell’Inter si è incrinato. Fino a 3-4 giornate fa…”

"Mancano ancora otto partite, sono 24 punti e il distacco non è semplicissimo da colmare. È chiaro che se l’Inter continua come ha fatto nelle ultime cinque partite, rallentando in maniera pazzesca, allora si riapre tutto. Il Napoli ha recuperato sette punti nelle ultime partite. Però il divario era grande. C’è da capire da cosa sia nato questo andamento dell’Inter. Fino a tre o quattro domeniche fa sembrava aver già vinto, oggi non è più così. Rimane meglio essere a sette punti avanti che indietro, però qualcosa si è incrinato e devono ricucirlo."