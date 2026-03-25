Nel corso di un'ampia intervista a Radio Tutto Napoli, l'allenatore Gianni De Biasi ha parlato così del momento di forma dell'Inter e delle possibilità di rimonta del Napoli:
ultimora
De Biasi: “Qualcosa nell’Inter si è incrinato. Fino a 3-4 giornate fa…”
"Mancano ancora otto partite, sono 24 punti e il distacco non è semplicissimo da colmare. È chiaro che se l’Inter continua come ha fatto nelle ultime cinque partite, rallentando in maniera pazzesca, allora si riapre tutto. Il Napoli ha recuperato sette punti nelle ultime partite. Però il divario era grande. C’è da capire da cosa sia nato questo andamento dell’Inter. Fino a tre o quattro domeniche fa sembrava aver già vinto, oggi non è più così. Rimane meglio essere a sette punti avanti che indietro, però qualcosa si è incrinato e devono ricucirlo."
Sull'Italia e le possibili rotazioni che dovrà fare Gattuso—
"Ovviamente sono considerazioni che un allenatore fa in base a quella che è la condizione fisica e mentale dei calciatori, con i quali sei ormai in comunicazione costante. Credo che il lavoro dell’allenatore abbia rilevanza se gestisci la nazionale come se fosse un club ristretto ed esclusivo, quindi avere un rapporto continuo, seguirli durante le loro partite di campionato, sentirli spesso anche al telefono, perché li fa sentire importanti. Questo aumenta l’autostima in momenti nei quali devi fare leva su tantissimi fattori. La gestione deve essere totale al 100%, perché non conta solo la prossima partita, ma anche quella successiva in caso di esito positivo."
© RIPRODUZIONE RISERVATA