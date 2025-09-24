Cugini: “Mercato Inter deludente: ecco perché. E la cosa curiosa è che…”

Cugini ai microfoni di TMW Radio ha parlato dell'Inter e del mercato dei nerazzurri: "Dopo il 5-0 in finale..."

Matteo Pifferi Redattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 16:46)

Mimmo Cugini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a TMW Radio anche di Inter:

"Penso che il mercato sia stato deludente. Dopo la batosta finale di Champions League serviva un grande colpo; un giocatore in grado di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi insomma. La cosa curiosa è che i nerazzurri hanno speso tanto quest'estate, ma senza prendere nessun calciatore di primo piano. Inoltre manca ancora il famoso elemento in grado di saltare l'uomo, che da troppo tempo manca in rosa".

Allegri è cambiato?

"Vedo ancora il solito Allegri, ma con quelli che sono i suoi pregi. Intanto ha rimesso a posto un ambiente depresso, lasciando andare via alcuni elementi che non si sentivano più parte del progetto. È vero che a centrocampo ha perso Reijnders, ma Modric ha un livello talmente superiore che gli altri non riescono a prenderlo né tecnicamente che fisicamente. A tutto questo ha aggiunto Rabiot, che con Allegri ha sempre fatto molto bene.

Sì respira un ottimismo diffuso, che non si vedeva da parecchio in rossonero. La verità e che Allegri è sempre stato bravo a gestire e ora a Milanello sta facendo proprio questo. Chiudo parlando di Gimenez, il quale non è che si fosse dimenticato come si gioca, ma semplicemente si è trattato di una questione mentale".