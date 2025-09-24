FC Inter 1908
Marco Nosotti ha parlato di Francesco Acerbi, anche lui in collegamento a Sky Sport per presentare il suo libro
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato così di Francesco Acerbi, in collegamento con Sky per parlare anche del suo libro:

"Ci sono stati tanti ricordi che mi legano ad Acerbi, lui è così, trasparente, naif, è uno che si butta nel fuoco. Dopo che ha risolto la malattia, in quel periodo ha saputo guardarsi dentro, risolvere i problemi dentro di sé, non ha trovato alibi fuori o non dava colpe agli altri. Ora ha una forza dentro di sé che la notano tutti"

"Prima impressione? Era uno che aveva il piede buono, al Milan facciamo l'intervista e dietro c'è la foto di Nesta, con la 13. Si vedeva che era carico, voleva sentirsi forte, si sentiva forte. Al Milan faceva la difesa a 4, a Malaga fece la difesa a 3 ma perse, Acerbi va via poco dopo e prende altre strade"

"No alla Nazionale? Ho avuto l'impressione che ci fosse dell'altro, non solo tra Acerbi e Nazionale, ci sono stati tanti no alla Nazionale, so quanto Acerbi ama la maglia azzurra"

 

