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UFFICIALE – Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid: il comunicato
Il tecnico portoghese ritorna sulla panchina merengue dopo 13 anni: per lui contratto fino al 30 giugno 2029
La notizia era nell'aria da settimane, ora è ufficiale: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico portoghese torna sulla panchina merengue, già occupata per tre stagioni (dal 2010 al 2013), dopo 13 anni. Per lo Special One, dopo l'addio al Benfica, contratto fino al 30 giugno 2029.
Questo il comunicato:
Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid C.F., riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho entrerà a far parte del Real Madrid il 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato.
(realmadrid.com)
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