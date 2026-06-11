La notizia era nell'aria da settimane, ora è ufficiale: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico portoghese torna sulla panchina merengue, già occupata per tre stagioni (dal 2010 al 2013), dopo 13 anni. Per lo Special One, dopo l'addio al Benfica, contratto fino al 30 giugno 2029.