La Curva Sud del Milan torna a tifare a San Siro in occasione della sfida contro il Napoli. Lo annunciano gli ultras sul loro profilo Instagram.
Un cambio di direzione perché dalla sfida con la Fiorentina saranno riammessi stendardi e striscioni.
"Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori - si legge -, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!".
