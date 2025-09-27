FC Inter 1908
Milan, la Curva Sud ha deciso: riprenderà a tifare nella partita contro il Napoli

La Curva Sud del Milan torna a tifare a San Siro in occasione della sfida contro il Napoli. Lo annunciano gli ultras sul loro profilo Instagram
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Curva Sud del Milan torna a tifare a San Siro in occasione della sfida contro il Napoli. Lo annunciano gli ultras sul loro profilo Instagram.

Un cambio di direzione perché dalla sfida con la Fiorentina saranno riammessi stendardi e striscioni.

"Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori - si legge -, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!".

