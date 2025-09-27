FC Inter 1908
Attraverso un messaggio inviato dal suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Cagliari-Inter
Gianni Pampinella Redattore 

Attraverso un messaggio inviato dal suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Cagliari-Inter. L'ex centrocampista francese sprona i nerazzurri in vista della delicata trasferta sarda.

"Popolo interista, spero che stiate bene. Oggi c'è una importantissima partita contro il Cagliari che non sarà facile, ma che l'Inter deve vincere per forza. Dobbiamo aiutare la squadra e lasciare Chivu lavorare tranquillamente. Capisco l'esigenza del tifosi".

"È vero che per il momento gioca allo stesso modo di Inzaghi, ma dopo quasi 3 o 4 anni cambiare modulo può avere senso, perché ha a disposizione dei giocatori che possono adattarsi.. Dopo le scelte sono sue, è lui che decide, vediamo se lo farà dopo questo periodo. Bisogna prendere più punti possibile per provare a cambiare marcia . Auguro un “in bocca al lupo” per stasera e spero in una vittoria. Come dico sempre: Forza Inter!".

