"Popolo interista, spero che stiate bene. Oggi c'è una importantissima partita contro il Cagliari che non sarà facile, ma che l'Inter deve vincere per forza. Dobbiamo aiutare la squadra e lasciare Chivu lavorare tranquillamente. Capisco l'esigenza del tifosi".

"È vero che per il momento gioca allo stesso modo di Inzaghi, ma dopo quasi 3 o 4 anni cambiare modulo può avere senso, perché ha a disposizione dei giocatori che possono adattarsi.. Dopo le scelte sono sue, è lui che decide, vediamo se lo farà dopo questo periodo. Bisogna prendere più punti possibile per provare a cambiare marcia . Auguro un “in bocca al lupo” per stasera e spero in una vittoria. Come dico sempre: Forza Inter!".