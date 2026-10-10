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TRE STRISCIONI

Scriviamo queste righe con il cuore gonfio d'orgoglio, ma con le mani che tremano per la rabbia e l'amarezza. Come tutti sappiamo, quest'anno la nostra casa compie cento anni. Cento anni di storia, di calcio, di notti europee, di grandi vittorie e pesanti sconfitte. Cento anni di bandiere al vento, di voci spezzate, di abbracci tra sconosciuti e di lacrime versate senza vergogna. Cento anni durante i quali questo impianto ha smesso di essere soltanto uno stadio, diventando parte dell'anima di Milano e della vita di milioni di interisti. San Siro non è semplicemente il luogo in cui gioca l'Inter.

È la mano di nostro padre stretta alla nostra mentre salivamo le scale per la prima volta. È la voce di nostro nonno che ci raccontava un calcio che non abbiamo mai visto. È il primo coro cantato a squarciagola, il primo derby, il primo pianto di gioia. È la scighera d'inverno, il freddo che entra nelle vene, il cuore che batte prima del fischio d'inizio. È alzare lo sguardo verso gli spalti e sentirsi parte di qualcosa di immensamente più grande di noi. Per onorare questo traguardo storico, abbiamo lavorato duramente per realizzare una coreografia dedicata. Un dono d'amore per il nostro stadio per restituirgli almeno una parte delle infinite emozioni e dei brividi che ci ha regalato nel corso di questi decenni.

VIDEO FCIN1908 / Inter, la Curva Nord cita Chivu e manda un messaggio al club

Insieme alla coreografia abbiamo richiesto di esporre tre semplicissimi striscioni dedicati al Meazza e alla sua memoria. Tre messaggi commemorativi, privi di riferimenti politici, prese di posizione o quant'altro. Parole con cui volevamo semplicemente celebrare un simbolo della nostra fede. La Società Inter ci ha comunicato che questi striscioni non avrebbero potuto trovare posto nella nostra Curva. Il motivo? Ufficialmente, nessuno. Ufficiosamente, lo lasciamo giudicare alla vostra intelligenza. Allora la domanda è inevitabile: perché tre messaggi dedicati alla memoria di questo tempio non possono trovare spazio sugli spalti proprio nell'anno del suo centenario?

È una domanda semplice, alla quale crediamo che ogni interista abbia il diritto di ricevere una risposta. Non riusciamo a capacitarci di come una società che richiama valori come fratellanza, inclusione e appartenenza possa impedire l'esposizione di messaggi attraverso i quali una parte del proprio popolo desidera esprimere il suo amore per un simbolo della storia nerazzurra. Alla fine di questo comunicato riportiamo gli striscioni in questione, affinché tutti possano leggerli e giudicare direttamente il loro contenuto.

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