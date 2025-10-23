Ospite del podcast Le foot toujours di Cronache di Spogliatoio, l'ex calciatore Gaetano D'Agostino ha analizzato la sfida di sabato sera tra Napoli e Inter:
ultimora
D’Agostino: “Attacco Inter ha caratteristica che hanno pochi in Europa. Anche da bendato…”
"L'Inter è una delle poche squadre in Europa dove i 4 attaccanti si completano, anche se li cambi. Se metti una benda e ne scegli due si completano. Lautaro nei movimenti si portava via un difensore, ha fatto il vice Thuram. Bonny ha fatto il Thuram e Lautaro è tornato a fare il centravanti. Ho il presentimento che Conte possa tornare al 3-5-2 contro l'Inter. Lui ama questo modulo, dopo due sconfitte devi tornare a dare un po' di compattezza. Conte non ama gli anarchici, solo ad Hazard ha permesso di essere anarchico. Poi si è innamorato di Pirlo, ma inizialmente non era convinto. L'Inter quando trova squadre che giocano con una punta sola o col falso nove va a nozze, fa fatica quando centralmente tanti uomini gli attaccano gli spazi. Inter più forte del Napoli in alcuni reparti, si equivalgono in alcuni valori. Secondo me il reparto offensivo dell'Inter è più forte, ma di tutte le squadre della Serie A.
L'abitudine nell'affrontare i viaggi e le gare europee fa tanto, molto importante anche la metodologia che usi nel recupero. Conte la Champions non la sente sua. Conte sacrificherebbe la Champions subito, metterebbe subito la firma per vincere il secondo scudetto di fila col Napoli. Al Napoli non sono arrivati giocatori dagli allievi, ma sono arrivati giocatori che ha scelto insieme alla società. Vi ricordate a gennaio quando è andato via Kvara e faceva pesare il fatto che non gli hanno preso un vice Kvara ora ti ha preso 9 giocatori. Io dopo aver perso 6-2 non avrei parlato così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA