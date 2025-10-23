"L'Inter è una delle poche squadre in Europa dove i 4 attaccanti si completano, anche se li cambi. Se metti una benda e ne scegli due si completano. Lautaro nei movimenti si portava via un difensore, ha fatto il vice Thuram. Bonny ha fatto il Thuram e Lautaro è tornato a fare il centravanti. Ho il presentimento che Conte possa tornare al 3-5-2 contro l'Inter. Lui ama questo modulo, dopo due sconfitte devi tornare a dare un po' di compattezza. Conte non ama gli anarchici, solo ad Hazard ha permesso di essere anarchico. Poi si è innamorato di Pirlo, ma inizialmente non era convinto. L'Inter quando trova squadre che giocano con una punta sola o col falso nove va a nozze, fa fatica quando centralmente tanti uomini gli attaccano gli spazi. Inter più forte del Napoli in alcuni reparti, si equivalgono in alcuni valori. Secondo me il reparto offensivo dell'Inter è più forte, ma di tutte le squadre della Serie A.