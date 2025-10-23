FC Inter 1908
Chivu chiede di abbassare le aspettative su Esposito. Intanto lui conquista una cover

Il calciatore nerazzurro sarà sulla prima pagina di Sportweek, inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport in edicola sabato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Chivuha chiesto di 'abbassare le aspettative da parte di tutti' nei confronti di Pio Esposito. Dopo il gol in Champions League contro l'Union ha spiegato: "Non guardo gol e assist, guardo il lavoro che sta facendo tutti i giorni e che fanno anche gli altri. Sono contento di avere a disposizione giovani affamati, con personalità forte e qualità, ma soprattutto con margini di miglioramento", ha detto il mister a proposito del suo attaccante.

Ma c'è poco da fare: il giovane nerazzurro ha attirato l'attenzione di tutti già da qualche anno. In Serie B 22 gol in due anni con lo Spezia che non sembrano frutto del caso e quando è arrivato all'Inter per il Mondiale per Club i tifosi si sono stropicciati gli occhi.

E hanno in pratica festeggiato quando hanno avuto la conferma che Ausilio e Marotta insieme a Chivu avevano deciso di trattenerlo a Milano e di inserirlo nella rosa degli attaccanti a disposizione dell'Inter. In pochi mesi lui ha esordito in Serie A con la prima maglia, con la maglia della Nazionale italiana e in Champions League e ha segnato un gol in Serie A, un gol con la maglia dell'Italia e uno in Coppa.

Mentre i soliti detrattori si preoccupano di specificare che è ancora troppo giovane e c'è da aspettare, e qualcuno dice pure che è sopravvalutato, c'è chi continua a dire che è un giocatore diverso e si vede. Un giocatore di cui l'Inter e pure gli Azzurri hanno bisogno. Così il dibattito su Pio impazza e mentre lui, cerca di fare di tutto - come ha promesso al mister e anche a sé stesso - per restare con i piedi piantati a terra, intorno a lui il mondo si muove. E contunua a dargli l'attenzione che merita. E se per molti non la merita ancora, la speranza è che la meriterà.

In prima pagina

Intanto l'attaccante nerazzurro si è preso la prima pagina di Sportweek. Un pallone in mano e la maglia interista addosso sul settimanale de La Gazzetta dello Sport che sarà in edicola sabato.

Nella presentazione della cover del giornale si legge: "Francesco Pio Esposito, ma è sufficiente Pio. Vent’anni, mezzo napoletano e mezzo bresciano. Una vita all’Inter (dei giovani), una parantesi allo Spezia (Serie B, 22 gol in due anni) e ancora Inter (quella vera). L’ultima, conquistata al Mondiale per club in America segnando al River Plate. Poi, da agosto in avanti, una serie di prime volte: primo gol in Serie A, primo gol in Nazionale, primo gol in Champions League. E intanto in Italia, social compresi, si scatenava la Piomania". Piomania, mister. Abbassare le aspettative sarà una bella impresa. 

