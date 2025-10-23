Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter. Lo fa sapere il club, confermando le anticipazioni che erano già emerse: l'allenatore azzurro salterà per stavolta l'appuntamento con i giornalisti prima della gara di campionato. Si tratta di qualcosa già visto in stagione: nella settimana che prevede anche l'impegno di Champions League, con relative interviste, il club azzurro quest'anno eviterà la doppia conferenza stampa.
Confermata l'ipotesi in queste ore da parte del club azzurro: l'allenatore rimarrà in silenzio nella giornata di domani
