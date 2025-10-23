FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Verso Napoli-Inter: Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia

ultimora

Verso Napoli-Inter: Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia

Verso Napoli-Inter: Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia - immagine 1
Confermata l'ipotesi in queste ore da parte del club azzurro: l'allenatore rimarrà in silenzio nella giornata di domani
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Verso Napoli-Inter: Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia- immagine 2
Getty Images

Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter. Lo fa sapere il club, confermando le anticipazioni che erano già emerse: l'allenatore azzurro salterà per stavolta l'appuntamento con i giornalisti prima della gara di campionato. Si tratta di qualcosa già visto in stagione: nella settimana che prevede anche l'impegno di Champions League, con relative interviste, il club azzurro quest'anno eviterà la doppia conferenza stampa.

Leggi anche
Champions League, la top XI della UEFA: presente inevitabilmente un nerazzurro
Conference League, tutto facile per la Fiorentina a Vienna. Ok il Bologna in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA