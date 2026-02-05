"5 punti in campionato sono importanti per l'Inter, l'unica a tenergli testa è il Milan. Il margine a febbraio è molto buono. In Coppa Italia buon allenamento, primo tempo sembrava una partita amichevole. Diouf? Ha fatto un bel gol, ma ha sbagliato anche qualche cosa a livello tecnico. Ha un buon motore.