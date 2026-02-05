Durante il podcast Le Foot Toujours, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino parla dell'Inter di Chivu e di un giocatore in particolare
D’Agostino: “Inter, margine importante in campionato. C’è un giocatore che mi fa impazzire”
"5 punti in campionato sono importanti per l'Inter, l'unica a tenergli testa è il Milan. Il margine a febbraio è molto buono. In Coppa Italia buon allenamento, primo tempo sembrava una partita amichevole. Diouf? Ha fatto un bel gol, ma ha sbagliato anche qualche cosa a livello tecnico. Ha un buon motore.
In Champions Bodo abbordabilissima, oggi la vedo molto più su campionato e Coppa Italia, più raggiungibili. Al di là dei tre obiettivi mancati lo scorso anno, ogni anno l'Inter deve portare il titolo. È la squadra che ha più continuità, la più forte del campionato, merita il primato, per me dipende solamente dall'Inter. Sucic? Ha tanta consapevolezza, sa di essere bravo palla al piede. Ha una padronanza di palleggio che mi fa impazzire, un giocatore che è un piacere vederlo giocare".
