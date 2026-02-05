De Vrij compie oggi 34 anni: ecco il messaggio di auguri dell’Inter

Da quando è approdato a Milano ha collezionato 290 presenze complessive, arricchendo il suo cammino con 13 reti

Da quando è approdato a Milano ha collezionato 290 presenze complessive, arricchendo il suo cammino con 13 reti e contribuendo in maniera determinante ai successi del Club: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.