Stefan de Vrij compie oggi 34 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2018, il difensore olandese festeggia il suo ottavo compleanno con la maglia interista, un percorso costruito con continuità, affidabilità ed esperienza al servizio della squadra.
De Vrij compie oggi 34 anni: ecco il messaggio di auguri dell’Inter
Da quando è approdato a Milano ha collezionato 290 presenze complessive, arricchendo il suo cammino con 13 reti e contribuendo in maniera determinante ai successi del Club: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.
Nella stagione in corso il centrale olandese ha totalizzato 10 presenze, confermandosi una risorsa importante per il reparto difensivo grazie alla sua lettura del gioco e alla sua solidità. A Stefan de Vrij i migliori auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri!
