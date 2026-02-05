Ferrante: “Inter, così Chivu ha fatto la differenza. L’anno scorso…”

Il pensiero dell'ex attaccante nerazzurro a proposito di quanto fatto vedere finora dai nerazzurri

Daniele Vitiello Redattore/inviato 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 20:46)

L'ex attaccante Marco Ferrante a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Inter-Torino di Coppa Italia.

Inter in semifinale battendo il Torino con tanto turnover:

"Penso che la differenza la faccia la mentalità che gli ha trasmesso Chivu. A livello di organico e mentalità ormai è paragonabile alle top europee. Ha una mentalità vincente e la si vede in tutte le competizioni. Hanno una rosa ampia rispetto alle altre".

Cosa aggiunge sull'Inter?

"L'anno scorso hanno fatto la gara per non vincerlo il titolo sia Inter che Napoli. I meriti erano da ambo i lati, ma chi sta meglio anche mentalmente ha vinto. Quest'anno credo che servirebbe una catastrofe per non dare all'Inter lo Scudetto. E' più attrezzata, gioca meglio e con le piccole non sbaglia mai"

Chi deve temere per lo Scudetto?

"La Juve ha una quadratura con Spalletti, ma non è all'altezza di poter impensierire l'Inter. L'unica che per numeri si avvicina è il Milan, che avrà anche la chance del derby. L'unico ostacolo è quello rossonero. E' un campionato che può buttare via solo l'Inter".

Che Torino ha visto ieri?

"Ha fatto la sua figura, era già battuta in partenza ma doveva giocarsela. Quest'anno è un cantiere in confusione. C'è un allenatore non stabile, la tifoseria sempre contro il presidente, e questo incide sui giocatori. C'è un'eterna confusione da qualche anno al Torino".

L'Inter dovrà dare un segnale diverso però nei big match:

"C'è lo scontro diretto che conterà ma non vedo grosse difficoltà per l'Inter".