La Svizzera è già qualificata ai Mondiali del 2026 senza aver bisogno degli spareggi. Per questo motivo la Nazionale elvetica disputerà due amichevoli nella prossima finestra per le Nazionali di fine marzo.
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Svizzera, due amichevoli a fine marzo: la scelta di Yakin su Akanji
La Svizzera è già qualificata ai Mondiali del 2026 senza aver bisogno degli spareggi: i convocati di Yakin
La Svizzera, infatti, affronterà prima la Germania venerdì 27 marzo alle ore 20.45 mentre il 31 marzo se la vedrà con la Norvegia di Haaland. Nella lista dei convocati del CT Murat Yakin figura anche il nome di Manuel Akanji, difensore dell'Inter.
Ecco la lista completa:
PORTIERI: Keller, Kobel, Mvogo
DIFENSORI: Akanji, Amenda, Comert, Elverdi, Jaquez, Muheim, Rodriguez, Widmer
CENTROCAMPISTI e ATTACCANTI: Aebischer, Embolo, Freuler, Jashari, Manzambi, Monteiro, Ndoye, Rieder, Sanches, Sierro, Sow, Ugrinic, Vargas, Xhaka, Zakaria
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