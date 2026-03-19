Sacrificare Thuram o Barella? Io dico Thuram perché Barella comunque si sta impegnando. Io vedo un Thuram spento, fuori dal contesto, un po' leggerino. O sta subendo la competizione con Pio Esposito o ha già deciso di andare via. Io lo scorso anno dicevo che era l'attaccante più forte del campionato italiano, ma se ha quella fame, quella voglia di determinare. Ha qualità ma lo vedo spento, ma da tanto tempo, non so se sta bene fisicamente. Barella deve tornare a fare quel lavoro meraviglioso di quantità e qualità che faceva nell'andare a riaggredire perché poi esaltava le buone doti tecniche, quando abbassa il livello fisico si vedono un po' di lacune. Ricordiamoci che da 4-5 anni ha fatto una media di 60 partite l'anno.