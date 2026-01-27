FC Inter 1908
Tony Damascelli, giornalista, si è scagliato contro Antonio Conte dopo le sue dichiarazioni nel postpartita di Juve-Napoli
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto in diretta su Radio Radio, Tony Damascelli, giornalista, si è scagliato contro Antonio Conte dopo le sue dichiarazioni nel postpartita di Juve-Napoli in cui il tecnico ha reclamato onestà da parte degli arbitri.

“Le parole di Conte sono vergognose. Mettono in dubbio l’integrità e l’onestà degli arbitri. Non voglio infierire nemmeno sulla composizione del suo staff tecnico… E a dirla tutta, per quanto ininfluente, c’è un altro episodio avvenuto nell’area del Napoli di cui però non parla nessuno! Ci vuole un bel coraggio”, ha detto Damascelli.

