Intervenuto in diretta su Radio Radio, Tony Damascelli, giornalista, si è scagliato contro Antonio Conte dopo le sue dichiarazioni nel postpartita di Juve-Napoli in cui il tecnico ha reclamato onestà da parte degli arbitri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Damascelli contro Conte: “Mette in dubbio onestà arbitri, parole vergognose! E nessuno parla di…”
ultimora
Damascelli contro Conte: “Mette in dubbio onestà arbitri, parole vergognose! E nessuno parla di…”
Tony Damascelli, giornalista, si è scagliato contro Antonio Conte dopo le sue dichiarazioni nel postpartita di Juve-Napoli
“Le parole di Conte sono vergognose. Mettono in dubbio l’integrità e l’onestà degli arbitri. Non voglio infierire nemmeno sulla composizione del suo staff tecnico… E a dirla tutta, per quanto ininfluente, c’è un altro episodio avvenuto nell’area del Napoli di cui però non parla nessuno! Ci vuole un bel coraggio”, ha detto Damascelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA