Intervenuto in diretta su Radio Radio, Tony Damascelli , giornalista, si è scagliato contro Antonio Conte dopo le sue dichiarazioni nel postpartita di Juve-Napoli in cui il tecnico ha reclamato onestà da parte degli arbitri.

“Le parole di Conte sono vergognose. Mettono in dubbio l’integrità e l’onestà degli arbitri. Non voglio infierire nemmeno sulla composizione del suo staff tecnico… E a dirla tutta, per quanto ininfluente, c’è un altro episodio avvenuto nell’area del Napoli di cui però non parla nessuno! Ci vuole un bel coraggio”, ha detto Damascelli.