Damascelli: “Serie A non offre certezze, forse solo l’Inter. E già si mormora che..”

"Il pari sarebbe ossigeno per chi segue e insegue, dico Roma, Juventus e Como", sostiene Damascelli su Inter-Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

Tony Damascelli è intervenuto su il Giornale per analizzare anche Inter-Napoli, match importantissimo in ottica scudetto:

"Finalmente le favole del fattore campo e del calendario comodo, sono crollate nel primo turno dell'anno: nessuna squadra ha vinto in casa, quattro pareggi e sei sconfitte, il calcio è questo, il Var è altro, gli arbitri non dico. Il campionato non offre certezze, forse soltanto l'Inter ribadisce la propria solidità, soprattutto grazie ai suoi fenomenali attaccanti, un campione del mondo e un vice, Lautaro e Thuram, gli o le altre fanno provincia, dietro lamenti e proteste.

I pareggi di Napoli e Milan sono andati oltre i meriti effettivi, al di là della libera interpretazione del regolamento da chi, invece non dovrebbe commettere errori, la questione arbitrale intossica un torneo che non è già esaltante di suo, la crescita del Como provoca simpatie, dimenticando l'enorme investimento effettuato dai proprietari, fermenti a Roma alla voce Gaspeini ma non è il caso di stupirsi, l'eccellente professionista già si era segnalato a Bergamo per analoghe bizzarrie caratteriali, si rialza la Juventus sempre più spallettiana e così l'Atalanta di Palladino, chi non offre garanzie di costanza è il Torino poco Toro però protetto dalla propaganda, la Fiorentina vive di speranze ma domani contro il Milan meglio non illudersi.

Come ogni anno arriva la madre di tutte le partite, intendo İnter-Napoli e già si mormora, si sussurra, si insinua sulla designazione dell'arbitro. Di certo è l'occasione per i campioni d'Italia di riprendersi il dovuto, una vittoria per ridurre lo svantaggio ad un punto, una sconfitta significherebbe, a meno 7, l'uscita di scena. Il pari sarebbe ossigeno per chi segue e insegue, dico Roma, Juventus e Como (che ha una partita da recuperare con il Milan). Come capite si gioca con le ipotesi, aveva ragione Lorenzo de' Medici <<di doman non c'è certezza», tradotto nel calcio: 1-Х-2".

