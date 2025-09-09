Difensore con il vizio del gol, uomo ovunque e garanzia assoluta. Oggi Danilo D’Ambrosio compie 37 anni: un’occasione speciale per celebrare ancora una volta il suo legame con i colori nerazzurri, in un momento che arriva poco dopo il ritiro dal calcio giocato.
D’Ambrosio compie oggi 37 anni: il messaggio di auguri dell’Inter
Arrivato all’Inter nel gennaio 2014, D’Ambrosio ha indossato la maglia nerazzurra per 284 partite, impreziosite da 21 reti. Gol mai banali, sempre puntuali e pesanti: marchi di fabbrica che hanno accompagnato la sua lunga avventura in nerazzurro. Una storia che ha vissuto pagine indimenticabili, come quelle della stagione 2020/21, culminata con la conquista del 19°Scudetto: 19 presenze e 3 gol, il primo dei quali alla Fiorentina, decisivo per regalare i primi tre punti a San Siro di un campionato tricolore.
Dal debutto del 2 febbraio 2014 contro la Juventus, fino all’ultima stagione disputata in nerazzurro (2022/23), passando per il primo gol segnato in Europa contro lo Stjarnan nell’agosto 2014, D’Ambrosio ha incarnato al meglio i valori dell’Inter: solidità, affidabilità, spirito di squadra. In nerazzurro ha vinto 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.
Oggi D’Ambrosio festeggia 37 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri.
