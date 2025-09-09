D’Ambrosio compie oggi 37 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Arrivato all’Inter nel gennaio 2014, D’Ambrosio ha indossato la maglia nerazzurra per 284 partite, impreziosite da 21 reti. Gol mai banali, sempre puntuali e pesanti: marchi di fabbrica che hanno accompagnato la sua lunga avventura in nerazzurro. Una storia che ha vissuto pagine indimenticabili, come quelle della stagione 2020/21, culminata con la conquista del 19°Scudetto: 19 presenze e 3 gol, il primo dei quali alla Fiorentina, decisivo per regalare i primi tre punti a San Siro di un campionato tricolore.