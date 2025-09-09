FC Inter 1908
Il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro del Portogallo non desta preoccupazioni: le sue condizioni
Marco Astori
Marco Astori 

Sospiro di sollievo in casa Juventus, con l’allarme per le condizioni di Francisco Conceicao è rientrato: come riporta JuveNews24, "il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro del Portogallo non desta preoccupazioni. E le buone notizie per Igor Tudor non finiscono qui: i nuovi acquisti Loïs Openda ed Edon Zhegrova si sono allenati con il gruppo.

Conceicao, rientrato ieri a Torino dopo l’infortunio in Nazionale, si è sottoposto oggi a terapie e ha svolto un lavoro personalizzato. Una gestione prudente, che però lascia filtrare grande ottimismo: la sua presenza per la super sfida di sabato contro l’Inter resta da valutare nei prossimi giorni ma il pericolo di un infortunio più serio è scampato".

