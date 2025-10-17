Le considerazioni dell'ex portiere anche sul brasiliano che sembra essersi proposto a diversi club italiani

Domani si torna in campo con la sfida Torino-Napoli e non solo. Si riparte due settimane dopo con la sosta per le nazionali nel mezzo. L'ex portiere Nando Orsi ha parlato a Radio Marte.

“Ho visto il Torino contro la Roma e contro la Lazio, è una squadra che ti sporca le giocate, ti fa giocare male, ha calciatori rapidi in attacco, in difesa però tiene poco. La Lazio ha segnato tre gol col Toro, rimontando dal 2-3 nel recupero. Insomma è una squadra fallibile in fase difensiva, ma sta anche cercando un nuovo equilibrio.

Insomma non è una gara semplice, ma il Napoli deve approfittare del big match tra Roma e Inter, puntando ad allungare su una delle due, quantomeno. Tra l’altro l’ambiente granata è un po’ ostile ai calciatori, c’è un po’ di contestazione. Inoltre il Napoli deve imprimere il ritmo giusto al ciclo di ferro che attende la squadra di Conte. Il tecnico è chiamato a dare risposte dovendo affrontare una partita ogni tre giorni e dovendo fare bene sia in serie A che in Champions. In quest’ultima bisogna accelerare dopo il ko di Manchester e la vittoria sofferta contro lo Sporting Lisbona.

La suggestione Neymar? Lasciamo perdere, secondo me non farebbe al caso del Napoli, perché c’è un fattore di corsa ma soprattutto di stimoli. Il brasiliano ha avuto diversi problemi fisici negli ultimi anni, ma non solo. Secondo me gli equilibri del Napoli devono rimanere quelli attuali. Già Conte ha lasciato il 4-3-3 per far coesistere i 4 centrocampisti, se arrivasse pure Neymar, che vorrebbe sempre giocare, sarebbe un problema ulteriore. 6-7 anni fa avrei detto sì, perché è uno che sposta, adesso non mi convince".