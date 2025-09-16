Intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio, Oscar Damiani è tornato sulla vittoria della Juve contro l'Inter e ha analizzato il momento delicato della squadra di Chivu . "Sono partite in cui può fare la differenza una giocata, come è successo. Poteva anche finire in pareggio, però la Juve ha avuto la forza di reagire, di non mollare e di giocarsela fino in fondo".

"Questo è un po’ lo spirito della Juve, che si era perso negli ultimi anni e che forse è stato ritrovato. Ed è un bene anche per il calcio italiano. Crisi Inter? Credo che sia passeggera. L’Inter, secondo me, ha la rosa migliore della Serie A, con tanti giocatori forti. Ha avuto qualche infortunio, quindi alcuni non sono al top, ma quando l’organico sarà al completo potrà competere su tutti i fronti. Quindi, anche se adesso è un po’ indietro, sottolineo che il campionato sia appena iniziato, dunque penso che ci sia tutto il tempo per recuperare e tornare protagonista”.