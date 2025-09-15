FC Inter 1908
Pazzini: “Inter ha squadra di esperienza, mi aspetto che sul 3-2 a 10′ dalla fine…”

L'ex attaccante dell'Inter, ospite del programma tv Pressing, ha parlato dell'atteggiamento nel finale di partita della squadra di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex attaccante dell'Inter Giampaolo Pazzini, ospite del programma tv Pressing, ha parlato dell'atteggiamento nel finale di partita della squadra di Chivu:

"Anche io ho notato di più la mancata esultanza. I compagni sono andati ad abbracciarlo, hai fatto il gol del 3-2. Inter ha fatto una buonissima partita, ha dimostrato pazienza e palleggio. Ma da una squadra come l'Inter, con giocatori di esperienza, non mi aspetto quell'ultimo quarto d'ora. non hanno capito il momento della partita. Sai che mancano 10' sei 3-2 e la devi portare a casa.

