L'ex attaccante dell'Inter Giampaolo Pazzini, ospite del programma tv Pressing, ha parlato dell'atteggiamento nel finale di partita della squadra di Chivu:
"Anche io ho notato di più la mancata esultanza. I compagni sono andati ad abbracciarlo, hai fatto il gol del 3-2. Inter ha fatto una buonissima partita, ha dimostrato pazienza e palleggio. Ma da una squadra come l'Inter, con giocatori di esperienza, non mi aspetto quell'ultimo quarto d'ora. non hanno capito il momento della partita. Sai che mancano 10' sei 3-2 e la devi portare a casa.
