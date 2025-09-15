Intervenuto su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter dopo la sconfitta contro la Juventus:
Cassano: “Ausilio? So già cosa succederà. Barella inguardabile da anni. E Bastoni…”
"L'Inter non ha dribblatori, non ha gente che ti risolve problemi in mezzo al campo. Sucic e Diouf sono di prospettiva, se giocano ancora i Mkhitaryan, poi è da capire la questione Frattesi: lo volevano tutti, l'hai tenuto e non l'ho visto in queste partite. Chi non ha aiutato Chivu ad evolvere la sua idea è stata la società, alternative ne ha poche. Vuole giocare più diretto? Sugli esterni c'è Luis Henrique che può fare l'esterno, se ha coraggio può uscire dalle difficoltà, altrimenti farà fatica ma continuo a pensare che è bravo"
"Uno tra Barella e Bastoni devi darlo via, non danno più niente. Continuo a pensarla così, Dimarco puoi anche tenerlo. Ha un buon piede, può giocare anche da quarto. Barella è inguardabile da due anni, tutti lo fanno passare per buono. Il procuratore di Bastoni dice che lo vogliono tutti, il City, vai mandalo via. Chivu doveva essere agevolato mandando via 3-4 pezzi importanti, mettendo dentro i giovani e dici ad inizio anno che stai rinnovando, con un'altra idea, un allenatore giovane, così arrivando tra le prime 4 hai fatto un grande lavoro. La società non ha preso nessuno a Chivu, se prendi un allenatore giovane devi agevolarlo"
"Quando parliamo di grande società, ci devono essere grandi dirigenti. C'è un povero cristo che fa vita, morte e miracoli che è Ausilio. Vi dico già ora cosa succederà: daranno colpe ad Ausilio ma nessuno va a dire che prima non poteva spendere, poi i meriti se li prende Marotta"
