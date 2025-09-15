Cassano: “Ausilio? So già cosa succederà. Barella inguardabile da anni. E Bastoni…”

"L'Inter non ha dribblatori, non ha gente che ti risolve problemi in mezzo al campo. Sucic e Diouf sono di prospettiva, se giocano ancora i Mkhitaryan, poi è da capire la questione Frattesi: lo volevano tutti, l'hai tenuto e non l'ho visto in queste partite. Chi non ha aiutato Chivu ad evolvere la sua idea è stata la società, alternative ne ha poche. Vuole giocare più diretto? Sugli esterni c'è Luis Henrique che può fare l'esterno, se ha coraggio può uscire dalle difficoltà, altrimenti farà fatica ma continuo a pensare che è bravo"