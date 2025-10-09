Intervistato da Repubblica, Oscar Damiani ha analizzato i primi mesi dei giocatori che in estate dalla Ligue 1 sono arrivati in Serie A (David, El Aynaoui, Luis Henrique, Diouf, Rowe, Aboukhlal). "Faccio una premessa. Penso che molti cresceranno, ma non al punto di fare faville. Sono tutti buoni giocatori ma nessuno è Lautaro, per intenderci".

David è il caso più eclatante: "Lui è ottimo per il rapporto qualità/prezzo e gli ho visto sbagliare gol che a Lille avrebbe segnato a occhi chiusi, quindi credo che abbia soprattutto bisogno di tempo, come d'altronde lo ebbero Platini, Weah o Zidane. In Francia era il punto di riferimento, giocava dal 1' al 90', non aveva pressione e sfidava spesso difensori giovani, quindi meno smaliziati dei nostri. Sono tutte cause, ma non giustificazioni: avrebbe dovuto fare di più. E Luis Henrique? Non so a chi potrebbe prendere il posto, anche perché ha caratteristiche diverse da quelle richieste dal sistema di gioco dell'Inter".