Convocato per la prima volta nella nazionale olandese U21, il giovane del Feyenoord ha un modello da seguire, Dumfries

Gianni Pampinella Redattore 9 ottobre - 11:57

Givairo Read ha trascorso una settimana che difficilmente dimenticherà. Il terzino del Feyenoord si è unito per la prima volta alla nazionale olandese Under 21 ed è subito considerato uno dei leader della squadra. Il diciannovenne difensore ha parlato della sua crescita, delle sue ambizioni e del suo modello, Denzel Dumfries.

"La gente si aspettava che arrivassi un po' prima, ma è arrivato il momento. Sono felice di essere qui. L'estate scorsa ero capitano della nazionale Under 19, portandola alla vittoria agli Europei giovanili, ma questo ha condizionato il mio inizio di stagione al Feyenoord. Individualmente, ho avuto un inizio difficile. Ho lottato con due infortuni, ma sto tornando. Le cose ora vanno meglio di quanto non fossero all'inizio".

"Alcuni pensano che sia normale giocare così tante partite, altri pensano che sia troppo. Ogni corpo funziona in modo diverso. La scorsa stagione non ho avuto problemi, questa è iniziata con qualche difficoltà. Mi aspetto che le cose tornino alla normalità. Dumfries? Quando ho giocato contro di lui, ho capito che è il tipo di giocatore che voglio essere. Voglio emulare la sua spinta in avanti e spero di migliorare ancora di più. È una persona che ammiro".

(fr12.nl)