A Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione Un calcio alla radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore e oggi procuratore, per dire la sua sul momento del calcio italiano, tra protagonisti emergenti e top player internazionali. Questi alcuni dei temi trattati: “De Bruyne non aveva bisogno di dimostrare nulla. Contro lo Sporting ha messo in scena alcune delle cose migliori del suo repertorio.”

“Hojlund? Sottoscrivo questa operazione in tutto. È un calciatore giovane che ha ancora margini di miglioramento. Non è facile inserirsi in un campionato importante come la Serie A. Io lo aspetterei con fiducia e alla fine credo che dimostrerà di valere l’investimento fatto. Serie A? Inter e Napoli sono le squadre più accreditate: due società molto forti e rose ampie. Anche la società ha un ruolo decisivo, e questi sono club di altissimo livello”.