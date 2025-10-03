"Non mi è mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione. E' una situazione quasi unica, casuale. Ovviamente ha compromesso il risultato". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma contro il Lille. "Siamo uomini di sport, ma nessuno si abbatte. Non esiste. Per fortuna si gioca ogni tre giorni e c'è sempre una nuova occasione", ha aggiunto.