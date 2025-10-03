"Non mi è mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione. E' una situazione quasi unica, casuale. Ovviamente ha compromesso il risultato". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma contro il Lille. "Siamo uomini di sport, ma nessuno si abbatte. Non esiste. Per fortuna si gioca ogni tre giorni e c'è sempre una nuova occasione", ha aggiunto.
Gasperini: “Tre rigori sbagliati? Mai capitata una cosa del genere, situazione unica. Nessuno…”
Al termine della gara persa col Lille, Gian Piero Gasperini ha commentato l'incredibile serie di rigori sbagliati da Dovbyk e Soulé
E poi: "Siamo andati in svantaggio troppo presto e abbiamo messo loro nelle condizioni migliori di giocare. Ma al di là di qualche errore sul piano tecnico la Roma ha fatto una partita con grande voglia e ritmo. C'è stata grande intensità, delle cose positive ci sono".
