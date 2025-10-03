Perché Chivu meglio di Inzaghi? Ho questa sensazione, senza essere supportata dai numeri. Ho la sensazione che l'Inter abbia ingaggiato un grande allenatore potenzialmente grandissimo. Meglio di Inzaghi, sì. Credo che Inzaghi abbia preso in eredità da Conte una grandissima Inter, ben modellata da Marotta e Ausilio nel tempo, anche con gli acquisti a parametro zero. Uno su tutti Calhanoglu. Credo che Chivu stia gestendo molto bene la transizione tra la fine di un vecchio ciclo e uno nuovo, non semplice e ci sta riuscendo nel migliore dei modi.