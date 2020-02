D’Amico: “Conte è come Calimero, trova sempre il modo di giustificare la sconfitta. Spero…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Vincenzo D’Amico, ex centrocampista della Lazio, ha criticato l’atteggiamento di Antonio Conte nel post partita di Inter-Napoli. L’allenatore nerazzurro aveva definito quella azzurra la rosa più importante d’Italia dopo la Juventus. D’Amico, evidentemente, non è d’accordo:

“Conte? E’ come Calimero. La rosa del Napoli non la metto tra le prime tre. Mi sembra la solita scusa per giustificare una sconfitta. Non so se lo pensa veramente Conte, spero di no, perché la realtà dice altro. La rosa dell’Inter è seconda solo alla Juve per numero di giocatori. Domenica sarà diverso, ci si rituffa in campionato con altri stimoli. Vedremo un’altra Inter. Ci sarà la Lazio che non sa fare la partita che ha fatto il Napoli. La Lazio è propositiva, ha giocatori che possono capovolgere il gioco in un attimo. Non credo che Inzaghi adotti la stessa tattica del Napoli di ieri sera. Ma sarà anche un’Inter differente“.

(Fonte: TMW Radio)