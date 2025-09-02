Ascolti in crescita per la seconda giornata della Serie A. Il turno su Dazn si chiude con un aumento del 10% rispetto alla stessa giornata disputata la scorsa stagione, che aveva totalizzato 3.932.355. Sono stati infatti oltre 4.3 milioni (4.331.770) gli spettatori che, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona Serie A, hanno assistito ai match della propria squadra.