Ascolti in crescita per la seconda giornata della Serie A. Il turno su Dazn si chiude con un aumento del 10% rispetto alla stessa giornata disputata la scorsa stagione, che aveva totalizzato 3.932.355. Sono stati infatti oltre 4.3 milioni (4.331.770) gli spettatori che, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona Serie A, hanno assistito ai match della propria squadra.
DAZN, ascolti in crescita per la seconda giornata di Serie A: ecco tutti i dati
Il turno su Dazn si chiude con un aumento del 10% rispetto alla stessa giornata disputata la scorsa stagione
Continua così la striscia positiva del massimo campionato, che il prossimo weekend sarà in pausa per lasciare spazio alla Nazionale. Al rientro la terza giornata con l'atteso derby d'Italia che si disputerà, in esclusiva su DAZN, sabato 13 settembre alle 18:00, seguito dal derby di Roma alla quarta.
