Inter, 13 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario con gli impegni

L'elenco completo dei convocati nerazzurri con le rispettive nazionali: il calendario di tutti gli impegni.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo le prime due giornate, il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali, con l'Inter che tornerà in campo dopo la sosta con il big match di sabato 13 settembre: appuntamento alle 18:00 con la sfida sul campo della Juventus.

Sono 13 i calciatori dell'Inter convocati per le partite di qualificazioni Mondiali. Prima chiamata in Nazionale azzurra per Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 si affaccia nella nazionale maggiore dopo le 11 presenze con l'Under 21. Sono cinque i nerazzurri convocati dal CT Rino Gattuso: con Esposito ci sono Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi.

Il capitano Lautaro Martinez volerà in Argentina per gli impegni con Venezuela ed Ecuador. Per quanto riguarda le nazionali europee, chiamate per Thuram e Pavard (Francia), Sucic (Croazia), Calhanoglu (Turchia) e Dumfries e De Vrij (Olanda) che sfideranno Zielinski (Polonia).

Di seguito l'elenco completo dei convocati con il calendario di tutti gli impegni.

I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Italia-Estonia, venerdì 05/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo

Israele-Italia, lunedì 08/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Debrecen

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Venezuela, venerdì 5/09 ore 01:30 (04/09, 20:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

Ecuador-Argentina, mercoledì 10/09 ore 01:00 (09/09, 18:00 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Guayaquil

CROAZIA

Petar Sucic

Far Oer-Croazia, venerdì 05/09 ore 20:45 (19:45 orario locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Torshavn

Croazia-Montenegro, lunedì 08/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Zagabria

FRANCIA

Marcus Thuram, Benjamin Pavard

Ucraina-Francia, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Breslavia

Francia-Islanda, martedì 09/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Parigi

OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam

Lituania-Olanda, domenica 07/09 ore 18:00 (19:00 orario locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas

Dumfries Olanda
POLONIA

Piotr Zielinski

Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam

Polonia-Finlandia, domenica 07/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Chorzow

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Georgia-Turchia, giovedì 04/09 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tbilisi

Turchia-Spagna, domenica 07/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Konya

(Fonte: Inter.it)

