Dopo le prime due giornate, il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali, con l'Inter che tornerà in campo dopo la sosta con il big match di sabato 13 settembre: appuntamento alle 18:00 con la sfida sul campo della Juventus.
ultimora
Inter, 13 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario con gli impegni
Sono 13 i calciatori dell'Inter convocati per le partite di qualificazioni Mondiali. Prima chiamata in Nazionale azzurra per Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 si affaccia nella nazionale maggiore dopo le 11 presenze con l'Under 21. Sono cinque i nerazzurri convocati dal CT Rino Gattuso: con Esposito ci sono Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi.
Il capitano Lautaro Martinez volerà in Argentina per gli impegni con Venezuela ed Ecuador. Per quanto riguarda le nazionali europee, chiamate per Thuram e Pavard (Francia), Sucic (Croazia), Calhanoglu (Turchia) e Dumfries e De Vrij (Olanda) che sfideranno Zielinski (Polonia).
Di seguito l'elenco completo dei convocati con il calendario di tutti gli impegni.
I CONVOCATI E GLI IMPEGNI
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Italia-Estonia, venerdì 05/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo
Israele-Italia, lunedì 08/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Debrecen
ARGENTINA
Lautaro Martinez
Argentina-Venezuela, venerdì 5/09 ore 01:30 (04/09, 20:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires
Ecuador-Argentina, mercoledì 10/09 ore 01:00 (09/09, 18:00 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Guayaquil
CROAZIA
Petar Sucic
Far Oer-Croazia, venerdì 05/09 ore 20:45 (19:45 orario locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Torshavn
Croazia-Montenegro, lunedì 08/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Zagabria
FRANCIA
Marcus Thuram, Benjamin Pavard
Ucraina-Francia, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Breslavia
Francia-Islanda, martedì 09/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Parigi
OLANDA
Denzel Dumfries, Stefan de Vrij
Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam
Lituania-Olanda, domenica 07/09 ore 18:00 (19:00 orario locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas
POLONIA
Piotr Zielinski
Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam
Polonia-Finlandia, domenica 07/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Chorzow
TURCHIA
Hakan Calhanoglu
Georgia-Turchia, giovedì 04/09 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tbilisi
Turchia-Spagna, domenica 07/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Konya
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA