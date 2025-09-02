Inter, 13 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario con gli impegni

Sono 13 i calciatori dell'Inter convocati per le partite di qualificazioni Mondiali. Prima chiamata in Nazionale azzurra per Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 si affaccia nella nazionale maggiore dopo le 11 presenze con l'Under 21. Sono cinque i nerazzurri convocati dal CT Rino Gattuso: con Esposito ci sono Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi.