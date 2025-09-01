A Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così dell’attacco dell’Inter di Cristian Chivu dopo il ko con l'Udinese.
“L’Inter ha preso Bonny e Pio Esposito che sono sicuramente alternative di buon livello, ma con quelle caratteristiche lì di Lautaro e Thuram. Insomma, la verità è che col mercato non sono cambiate le caratteristiche nell’attacco dell’Inter, sono le stesse di prima”, ha detto.
