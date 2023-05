Bordocampista Dazn su Inter-Atalanta: “Panchina in piedi, clima incredibile: l’ha aizzato…”

Cose su Inter-Atalanta

"Mai visti i primi 3 minuti così. Sembrava potesse finire 7-0. Approccio devastante, clima incredibile, panchina in piedi, gente incredula, gas. Vi ricordate che c'era un momento in cui dicevamo che l'Inter non era cinica e che sbagliava troppo? Ecco pensate ai primi 8 minuti di Inter-Atalanta. E pensate a Brozovic che la passa a Lautaro a porta vuota vs Mkhitaryan che non la passa a Lukaku contro la Fiorentina. L'Inter e Inzaghi hanno dimostrato di saper sfuggire molto bene all'uomo su uomo in questi due anni. La soluzione è sempre quella: ruotare. Interessante Acerbi altissimo per portare via Hojlund fino a che Hojlund non ha smesso di seguirlo. Lì è tornato a giocare basso. Tante chiacchiere tra i centrocampisti per crearsi spazi. Una partita a scacchi", ha sintetizzato nella sua analisi Barsotti. Aggiungendo anche alcune curiosità del match: "Pazzesco il clima da concerto con le torce al 77'. Sembrava di essere a vedere i Coldplay. L'ha aizzato Lukaku. Toro ormai idolo di questa gente: standing ovation dopo uno strappo e un calcio d'angolo. Gosens super atteggiamento. Poteva partire titolare ma va in panchina contro la sua ex squadra ed esulta come un matto dalla panchina. Entra e spacca. La squadra è unita verso Istanbul".