Marco Macca Redattore 9 novembre - 20:45

Dibattito in studio a DAZN sullo stato di forma di Yann Sommer e, in generale, della porta dell'Inter. Secondo alcuni, non è così sicuro che Josep Martinez possa prendere il posto dello svizzero in porta. Ecco le opinioni dei vari talent tra San Siro e studio:

Ambrosini: "Sommer ha salvato tante volte l'Inter in passato. Ma quest'anno mi sembra un po' al di sotto degli standard. Vedi i gol presi con la Juve. E anche sul gol di Giovane a Verona non mi sembra esente da colpe".

Stramaccioni: "Sommer? Per me l'Inter deve decidere chi sarà il portiere del futuro, è un grande tema. Può esserlo Martinez o bisogna andare a prenderlo fuori? Detto questo, Sommer non è un problema per l'Inter. E' un portiere che può assolutamente finire la stagione da titolare, ma per l'anno prossimo bisogna decidere".

Vieri: "Se l'Inter prende meno tiri in porta delle altre, ci sarà un motivo. I gol si prendono sempre di reparto, se prendi tre gol su calcio d'angolo il portiere c'entra poco".

Brocchi: "Il portiere del futuro è un punto clamorosamente importante: se fosse davvero Martinez, sarebbe già titolare. Bisogna quindi chiedersi se davvero l'Inter stia puntando su di lui. Ora l'Inter difende più alta, probabilmente ora concede qualcosa in più. Bisogna chiedersi se davvero la società abbia fiducia in Martinez, visto che questo sarebbe stato il momento giusto per lanciarlo da titolare".