Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così dello sfogo di Antonio Conte dopo il KO di Bologna: "Conte è stato duro nelle sue dichiarazioni dopo il Bologna: è emersa ancora l'insofferenza del tecnico. Dobbiamo toccare il suo discorso post-partita: era molto arrabbiato.
Non ne farei drammi eccessivi, lui soffre particolarmente la sconfitta e queste prestazioni in cui il Napoli non sembra la sua squadra: per lui è inaccettabile. Da qui nasce lo sfogo. Ma ci sarà un discorso diretto tra Conte e chi comanda al Napoli.
Ci saranno dei dialoghi in questi giorni di sosta per parlarsi e capire cosa non va nell'atteggiamento di alcuni giocatori e cosa non sta funzionando tra staff e giocatori. E anche in prospettiva mercato: il Napoli ha perso De Bruyne e perderà Anguissa per la Coppa d'Africa. C'è bisogno di intervenire e capire come dare la scossa: si dovrà capire quale direzione prendere anche sul mercato".
