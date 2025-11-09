Una partita importante, potenzialmente da primo posto. Andrea Stramaccioni, negli studi di DAZN, ha fatto il punto su Inter-Lazio a pochi minuti dal fischio d'inizio:
"Inter, per il futuro si deve risolvere il tema portiere. Calhanoglu…"
"I risultati rendono questa partita molto appetibile per l'Inter, visti i risultati di Milan e Juve e la caduta del Napoli. Rispetto all'Inter della passata stagione, questa ha più soluzioni, anche a centrocampo, dove c'è Sucic, un giocatore con caratteristiche che i nerazzurri ricercavano l'anno scorso e che in nazionale gioca con un certo Modric".
"Calhanoglu è importantissimo per questa Inter, è una pietra miliare del centrocampo. Chivu ha raggiunto grande maturità, è molto attento all'aspetto umano dei calciatori, tanto è vero che dopo alcune critiche stasera ripropone Acerbi titolare. Sommer? Per me l'Inter deve decidere chi sarà il portiere del futuro, è un grande tema".
"Può esserlo Martinez o bisogna andare a prenderlo fuori? Detto questo, Sommer non è un problema per l'Inter. E' un portiere che può assolutamente finire la stagione da titolare, ma per l'anno prossimo bisogna decidere".
