"I risultati rendono questa partita molto appetibile per l'Inter, visti i risultati di Milan e Juve e la caduta del Napoli. Rispetto all'Inter della passata stagione, questa ha più soluzioni, anche a centrocampo, dove c'è Sucic, un giocatore con caratteristiche che i nerazzurri ricercavano l'anno scorso e che in nazionale gioca con un certo Modric".

"Calhanoglu è importantissimo per questa Inter, è una pietra miliare del centrocampo. Chivu ha raggiunto grande maturità, è molto attento all'aspetto umano dei calciatori, tanto è vero che dopo alcune critiche stasera ripropone Acerbi titolare. Sommer? Per me l'Inter deve decidere chi sarà il portiere del futuro, è un grande tema".