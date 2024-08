Dopo il lancio in Germania, Spagna e Giappone, anche in Italia il canale Dazn si accende su Prime Video. Infatti con la ripartenza della Serie A, grazie alla partnership globale siglata tra Dazn e Amazon per la distribuzione del servizio di live streaming sportivo come nuovo canale Prime Video, i clienti Amazon Prime potranno aggiungere al proprio abbonamento il nuovo canale Dazn e vivere le emozioni del grande calcio italiano e non solo, sottoscrivendo un abbonamento a uno dei pacchetti disponibili tra Dazn Start, Standard o Plus.