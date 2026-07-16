Dazn ha definito il listino per la stagione di Serie A che prenderà il via ufficialmente nel weekend del 22-23 agosto. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la piattaforma di sport in streaming manterrà invariati i prezzi per i piani My Club Pass, Goal e Sport.

Seguire solo la propria squadra di Serie A, con MYCLUB PASS costerà 29,99 euro al mese.

Tra i piani previsti per la nuova stagione calcistica rimane MYCLUB PASS, l’abbonamento DAZN più economico. Il prezzo rimane invariato sia per i clienti già attivi che per i nuovi.

Il piano FULL a partire da 31, 60 euro al mese

"Il piano DAZN FULL include tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e la FA Cup, il calcio femminile con tutta la Serie A Women. A questo si aggiunge l’offerta di volley che si è recentemente arricchita con nuove competizioni. Oltre agli Europei 2026 di volley femminile in partenza ad agosto e maschile in partenza a settembre, a partire dalla stagione 2026/27 e fino al 2029, DAZN trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano femminile, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana. L’offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, attraverso i canali HD1 e HD2 è possibile accedere all’ampio catalogo di eventi sportivi premium: dal grande tennis con l’Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC.

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Chi è abbonato al pacchetto ha accesso anche a tutti i canali Eurosport oltre al canale HD1 e HD2. Come per la stagione passata, le tipologie di abbonamento sono tre:

annuale con pagamento anticipato : il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di 3 7 9 euro per un anno intero di visione, che equivale a una spesa mensile di circa 31,60 euro . È il pacchetto che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso ;

annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi : il prezzo mensile sarà di 36,99 euro al mese ;

pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni : chi preferisce l’ abbonamento DAZN Full flessibile può attivare il piano a 46,99 euro al mese

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I l piano FAMILY , a partire da 26 euro al mese per singolo accesso

Il piano DAZN Family include tutti i contenuti del piano FULL, con l’aggiunta della possibilità di guardare i contenuti in diretta contemporaneamente da due dispositivi collegati a reti internet diverse, e tutti i canali Eurosport oltre all’ HD1 e HD2. Come per la stagione passata, anche per questo piano le tipologie di abbonamento sono tre:

annuale con pagamento anticipato : il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di 619 euro per un anno intero di visione, che equivale a una spesa di 26 euro al mese per singolo accesso a rete differente. È il pacchetto Family che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso;

: il prezzo si allinea a quello in vigore da marzo 2026, e sarà di per un anno intero di visione, che equivale a una spesa di 26 euro al mese per singolo accesso a rete differente. È il pacchetto Family che include tutta l’offerta sportiva di DAZN al prezzo più basso; annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi : il prezzo mensile sarà di 61,99 euro al mese , che equivale a una spesa di 31 euro al mese per singolo accesso ;

pagamento mensile, con la massima flessibilità di disdetta in 30 giorni : chi preferisce l’abbonamento DAZN Family flessibile può attivare il piano a 71 ,99 euro al mese senza vincoli che equivale a una spesa di 36 euro al mese per singolo accesso .

(Calcio e Finanza)