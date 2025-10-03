L’allenatore Gianni De Biasi è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Non credo che Conte farà turnover, ma credo che si affiderà a chi sta facendo bene in questo periodo. Conte sa di avere due portieri che sono due primi portieri. Sono da gestire garantendo anche la loro tranquillità. Sono due calciatori di valore, uno che ha caratteristiche di rilancio soprattutto con i piedi come Milinkovic-Savic ed un altro che conosce molto bene come Meret. Li alternerà dopo aver parlato con loro per non far crescere né ansia né attriti tra i due. Il Napoli ha una rosa di qualità, rispetto alla passata stagione è cresciuto tatticamente anche grazie alle caratteristiche dei nuovi calciatori. Squadra attrezzata per difendere lo scudetto e credo che Conte saprà gestire questa squadra nel modo più corretto.