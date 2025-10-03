La Fifa ha presentato Trionda, il pallone ufficiale del Mondiale 2026, che celebra la prima volta di un'edizione ospitata da tre Paesi

Una combinazione di colori rosso, verde e blu che rende omaggio ai tre paesi ospitanti, Canada, Messico e Usa. La Fifa ha presentato Trionda, il pallone ufficiale del Mondiale 2026, che celebra la prima volta di un'edizione ospitata da tre Paesi.