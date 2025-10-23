"Un allenatore, dopo la partita, deve dare comunque delle spiegazioni, probabilmente non si esprime sempre il proprio pensiero nella maniera più compiuta. Il ko col PSV è stato imbarazzante, penso che Antonio è consapevole che nessuno gli chiede di vincere la Champions. Un conto è fare un buon percorso e fare un ottimo campionato, un conto è vincere la Champions ma non è questo l'obiettivo. Si è alzato il livello della rosa ma non in modo tale per vincere il campionato. Ci si aspettava qualcosa di più dall'inserimento dei nuovi. Gli manca lavorare con un'ossatura chiara di squadra rispetto a un percorso normale".