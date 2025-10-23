Sono 158 i confronti tra Inter e Napoli in Serie A: i nerazzurri conducono con 70 vittorie, contro 47 successi azzurri e 41 pareggi. Il Napoli ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 12 sfide contro l’Inter in campionato (5N, 6P). Nel periodo, iniziato nel 2020, l’Inter è la squadra contro cui i partenopei hanno perso più gare e raccolto meno successi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Napoli-Inter, 158 i precedenti in Serie A: stesso risultato negli ultimi 3 incroci
ultimora
Napoli-Inter, 158 i precedenti in Serie A: stesso risultato negli ultimi 3 incroci
Numeri e statistiche del big match dell'ottava giornata in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona
Gli ultimi tre confronti in Serie A sono terminati tutti 1-1, a conferma dell’equilibrio recente tra le due formazioni. I nerazzurri hanno sempre trovato il gol nelle ultime 14 gare contro il Napoli in campionato, la striscia più lunga nella storia del club meneghino contro i campani. L’ultimo 0-0 risale all’11 marzo 2018 a San Siro.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA