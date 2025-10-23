Sono 158 i confronti tra Inter e Napoli in Serie A: i nerazzurri conducono con 70 vittorie, contro 47 successi azzurri e 41 pareggi. Il Napoli ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 12 sfide contro l’Inter in campionato (5N, 6P). Nel periodo, iniziato nel 2020, l’Inter è la squadra contro cui i partenopei hanno perso più gare e raccolto meno successi.